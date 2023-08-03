Роналду врятував Мане від невдачі в дебютній грі за Аль-Наср – вони були в кроці від вильоту з Кубка чемпіонів
У четвер, 3 серпня, відбулися матчі 3 туру групового етапу Арабського клубного кубка чемпіонів.
Арабський кубок чемпіонів, 3-й тур
Група С
Замалек – Аль-Наср – 1:1
Голи: Зізо, 53 (з пенальті) – Роналду, 87
Аль-Шабаб – Манастір – 1:0
Гол: Банега, 26 (з пенальті)
У заключному матчі групового етапу Аль-Насру було достатньо зіграти внічию, щоб вийти до чвертьфіналу Арабського клубного кубка чемпіонів, проте команда Кріштіану Роналду і Садьйо Мане до 87-ї хвилини поступалася в рахунку – єгипетський Замалек забив на 53-й хвилині.
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Якби не Роналду, Аль-Наср вилетів би з розіграшу турніру – на 87-й хвилині португалець замкнув головою навіс Конана, і зрівняв рахунок. Завдяки нічиїй саудівський клуб гарантував собі місце у чвертьфіналі турніру. Садьйо Мане дебютував у цій зустрічі у складі нової команди. Сенегалець вийшов на заміну одразу після перерви.
Іншим учасником плей-оф став Аль-Шабаб. Завдяки голу Евера Банега він здобув перемогу і вийшов із групи С з першого місця.