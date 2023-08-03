Арабський кубок чемпіонів, 3-й тур

Група С

Замалек – Аль-Наср – 1:1

Голи: Зізо, 53 (з пенальті) – Роналду, 87

Аль-Шабаб – Манастір – 1:0

Гол: Банега, 26 (з пенальті)

У заключному матчі групового етапу Аль-Насру було достатньо зіграти внічию, щоб вийти до чвертьфіналу Арабського клубного кубка чемпіонів, проте команда Кріштіану Роналду і Садьйо Мане до 87-ї хвилини поступалася в рахунку – єгипетський Замалек забив на 53-й хвилині.

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Якби не Роналду, Аль-Наср вилетів би з розіграшу турніру – на 87-й хвилині португалець замкнув головою навіс Конана, і зрівняв рахунок. Завдяки нічиїй саудівський клуб гарантував собі місце у чвертьфіналі турніру. Садьйо Мане дебютував у цій зустрічі у складі нової команди. Сенегалець вийшов на заміну одразу після перерви.

Іншим учасником плей-оф став Аль-Шабаб. Завдяки голу Евера Банега він здобув перемогу і вийшов із групи С з першого місця.