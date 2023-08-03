Арабский кубок чемпионов, 3-й тур

Группа С

Замалек – Аль-Наср – 1:1

Голы: Зизо, 53 (с пенальти) – Роналду, 87

Аль-Шабаб – Манастир – 1:0

Гол: Банега, 26 (с пенальти)

В заключительном матче группового этапа Аль-Насру было достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в четвертьфинал Арабского клубного кубка чемпионов, но команда Криштиану Роналду и Садио Мане до 87-й минуты уступала в счёте - египетский Замалек забил на 53-й минуте.

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Если бы не Роналду, Аль-Наср вылетел бы из розыгрыша турнира – на 87-й минуте португалец замкнул головой навес Конана, и сравнял счёт. Благодаря ничьей саудовский клуб гарантировал себе место в четвертьфинале турнира. Садио Мане дебютировал в этой встрече в составе новой команды. Сенегалец вышел на замену сразу после перерыва.

Другим участником плей-офф стал Аль-Шабаб. Благодаря голу Эвера Банега он добыл победу и вышел из группы С с первого места.