Арабський кубок чемпіонів, 3-й тур

Група А

Аль-Шорта – Аль-Іттіхад – 1:2

Голи: Мумуні, 80 – Бамасуд, 36, Бензема, 84 (з пенальті)

Група В

Аль-Хіляль – Відад АК – 2:1

Голи: Мілінковіч-Савіч, 41, Невеш, 66 – Бухра, 64

Аль-Іттіхад із Карімом Бензема у складі здолав на виїзді Аль-Шорта з рахунком 2:1. Володар "Золотого м'яча" забив переможний м'яч із пенальті на 84-й хвилині, вийшовши на заміну в середині другого тайму.

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У паралельній зустрічі Аль-Хіляль обіграв марокканський Відад АК – 2:1. За саудівців дебютними голами відзначилися літні новачки команди – Сергєй Мілінковіч-Савіч і Рубен Невеш. Що цікаво, в обох випадках їм асистував правий захисник Сауд Абдулхамід.

За підсумками трьох турів Аль-Іттіхад одноосібно очолив групу А, маючи перевагу в 5 очок над найближчим переслідувачем. Аль-Хіляль виступив у групі В набагато гірше: команда Жорже Жезуша набрала 4 очки і відстала від Аль-Садда на три бали, але все ж доповзла до чвертьфіналу турніру.