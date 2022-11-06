На 59-й хвилині під час атаки МЮ португалець стояв поруч із Тайроном Мінгзом у штрафному майданчику Астон Вілли. Замість того, щоб чекати подачі, суперники схопили один одного за футболку, після чого почалися прийоми, більше характерні для вільної боротьби, ніж для футболу. Це краще просто побачити.

Астон Вілла – Манчестер Юнайтед – 3:1 – відео голів і огляд тріумфального старту Емері в АПЛ

Масової сутички вдалося уникнути. Гравці обох команд не підтримали запал Кріштіану і Тайрона. Арбітр матчу Ентоні Тейлор обмежився жовтими картками для обох учасників конфлікту, а так звані "танці з зірками" у виконанні Роналду та Мінгза набирають популярності у соцмережах.

Зазначимо, сезон 2022/23 складається для Роналду невдало. Конфлікти з Еріком Тен Хагом, відсторонення від команди і лише 3 голи в 16-ти матчах (з них 1 – в АПЛ).

Манчестер Юнайтед безславно програв Астон Віллі, Ньюкасл зняв скальп з Саутгемптона, Вест Хем віддав очки Крістал Пелас