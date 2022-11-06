Унаї Емері дебютував на посаді наставника Астон Вілли перемогою над Манчестер Юнайтед. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Поєдинок на Вілла Парк розпочався розкішно для господарів. Вже на 7-й хвилині Леон Бейлі вивів бірмінгемців уперед, пробивши повз Де Хеа у дальній кут. Не забарився і другий гол, автором якого став Люка Дінь. Француз вдало виконав штрафний.

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Перед перервою Люк Шоу не без допомоги рикошету відновив інтригу, але останнє слово було за командою Емері. На старті другого тайму Ремзі встановив остаточний рахунок – 3:1.

Цікаво, що вже у четвер Манчестер Юнайтед може взяти реванш. Команда Еріка Тен Хага прийме Астон Віллу на Олд Траффорд у поєдинку Кубка ліги.