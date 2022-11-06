На 59-й минуте во время атаки МЮ португалец стоял рядом с Тайроном Мингзом в штрафной Астон Виллы. Вместо того, чтобы ждать подачи, соперники схватили друг друга за футболку, после чего начались приемы, более характерные для вольной борьбы, чем для футбола. Это лучше просто увидеть.

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Массовой стычки удалось избежать. Игроки обеих команд не поддержали пыл Криштиану и Тайрона. Арбитр матча Энтони Тейлор ограничился желтыми карточками для обоих участников конфликта, а так называемые "танцы со звездами" в исполнении Роналду и Мингза набирают популярность в соцсетях.

Отметим, сезон 2022/23 складывается для Роналду неудачно. Конфликты с Эриком Тен Хагом, отстранение от команды и всего 3 гола в 16-ти матчах (из них 1 – в АПЛ).

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