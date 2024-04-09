Суперкубок Саудівської Аравії, 1/2 фіналу

Аль-Іттіхад – Аль-Вехда – 2:1

Голи: Бензема, 1, Хамед-Аллах, 42 – Аль-Ейса, 90+7

Аль-Хіляль – Аль-Наср – 2:1

Голи: Аль-Давсарі, 61, Малком, 72 – Мане, 90+9

Вилучення: Роналду, 86

Карім Бензема нарешті перервав свою гольову засуху, яка тривала з 15 грудня минулого року. Французькому форварду вдалося розписатися у воротах Аль-Вехди вже на 55-й секунді зустрічі. Захисник суперника грубо помилився у власному штрафному майданчику та подарував м'яч легендарному бомбардиру – Бензема залишалося лише розвернутися та забити з трьох метрів. Так Карім побив рекорд форварда Аль-Фатеха Доріса Саломо Фуакупуту у номінації "найшвидший гол турніру". К 2013 році Фуакупуту забивав на другій хвилині.

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Тим самим Карім фактично вивів свою команду у фінал Суперкубка Саудівської Аравії. Другий фіналіст турніру визначався в дуелі важковаговиків – Аль-Хіляля і Аль-Насра. Кріштіану Роналду так і не зміг відповісти на жоден із двох голів Аль-Хіляля; португалець запам'ятався лише заробленим попередженням у компенсований час до першого тайму і вилученням у кінці зустрічі за сутичку із суперником-симулянтом. Покидаючи поле, КР7 саркастично аплодував головному арбітру зустрічі, за що напевно заробить дискваліфікацію.

У вирішальному матчі турніру Аль-Іттіхад зіграє з Аль-Хілялем. Фінал Суперкубка відбудеться в четвер, 11-го квітня.