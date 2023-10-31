Кубок Саудівської Аравії, 1/8 фіналу

Аль-Файха – Аль-Іттіхад – 0:3

Голи: Аллах, 5, 87, Бензема, 90+4

Аль-Наср – Аль-Іттіфак – 1:0 (у додатковий час)

Гол: Мане, 107

Матч 1/8-ї фіналу Кубка короля Саудівської Аравії між Аль-Насром Луїша Каштру та Аль-Іттіфаком Стівена Джеррарда ознаменувався скандальним суддівством. На 11-й компенсованій хвилині до першого тайму був вилучений форвард господарів Таліска, а на 89-й хвилині гри пряму червону картку заробив опорник гостей Хаззазі.

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Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду був настільки обурений вилученням Таліски, що перед самою перервою демонстративно зажадав від організаторів турніру замінити чилійського арбітра П'єро Мазу. Тим паче, що сам Роналду з 12-ї хвилини грав із попередженням.

Але в підсумку для Аль-Насра все завершилося добре. Команда Роналду вирвала перемогу над суперником у додатковий час – на 107-й хвилині зустрічі відзначився Садьйо Мане.

У паралельному матчі Аль-Іттіхад розгромив Аль-Файху з рахунком 3:0. Карім Бензема не став головним героєм зустрічі – він оформив третій м'яч на 90+4-й хвилині після дубля у виконанні марокканського нападника Хамеда Аллаха.

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