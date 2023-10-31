Кубок Саудовской Аравии, 1/8 финала

Аль-Файха – Аль-Иттихад – 0:3

Голы: Аллах, 5, 87, Бензема, 90+4

Аль-Наср – Аль-Иттифак – 1:0 (в доп. время)

Гол: Мане, 107

Матч 1/8-й финала Кубка короля Саудовской Аравии между Аль-Насром Луиша Каштру и Аль-Иттифаком Стивена Джеррарда ознаменовался скандальным судейством. На 11-й компенсированной минуте к первому тайму был удалён форвард хозяев Талиска, а на 89-й минуте игры прямую красную карточку заработал опорник гостей Хаззази.

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Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду был настолько возмущён удалением Талиски, что перед самым перерывом демонстративно потребовал от организаторов турнира заменить чилийского арбитра Пьеро Мазу. Тем более, что сам Роналду с 12-й минуты играл с предупреждением.

Но в итоге для Аль-Насра всё завершилось благополучно. Команда Роналду вырвала победу над соперником в дополнительное время – на 107-й минуте встречи отличился Садио Мане.

В параллельном матче Аль-Иттихад разгромил Аль-Файху со счётом 3:0. Карим Бензема не стал главным героем встречи – он оформил третий мяч на 90+4-й минуте после дубля в исполнении марокканского нападающего Хамеда Аллаха.

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