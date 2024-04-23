"Я відкрив для себе Мессі у 2005 році, коли ми грали проти Барси на Кубку Гампера. Вже на 20-25-й хвилині гри я підійшов до Франка Райкарда і попросив його віддати мені цього хлопця в оренду на сезон. Він був генієм. У Ламіна Ямала багато якостей, він дуже цікавий гравець, але він не буде генієм рівня Мессі, Пеле та Марадони. Вони були справжніми геніями.

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Кріштіану Роналду? Він входить в дещо іншу категорію. Це також великий гравець, який вигравав титули, "Золоті м'ячі". Але він не геній. Я згадав ще одного, якого можна внести у цей список. Товстун Роналдо, Феномен", – наводить слова Капелло Marca.

Нагадаємо, Мессі є абсолютним лідером за кількістю "Золотих м'ячів" – 8. У Кріштіану Роналду їх 5.

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