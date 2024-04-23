"Я открыл для себя Месси в 2005 году, когда мы играли против Барсы на Кубке Гампера. Уже на 20-25-й минуте игры я подошел к Франку Райкарду и попросил его отдать мне этого парня в аренду на сезон. Он был гением. У Ламина Ямала много качеств, он очень интересный игрок, но он не будет гением уровня Месси, Пеле и Марадоны. Они были настоящими гениями.

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Криштиану Роналду? Он входит в несколько иную категорию. Это также великий игрок, который выигрывал титулы, "Золотые мячи". Но он не гений. Я вспомнил еще одного, которого можно внести в этот список. Толстяк Роналдо, Феномен", – приводит слова Капелло Marca.

Напомним, Месси является абсолютным лидером по количеству "Золотых мячей" – 8. У Криштиану Роналду их 5.

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