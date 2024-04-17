Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе покращив свої показники після перемоги над Барселоною в 1/4 Ліги чемпіонів сезону 2023/24.

Француз оформив дубль у матчі-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів у ворота "кулес". Це дозволило йому увійти в топ-10 найкращих бомбардирів турніру.

"Гол Барси був дуже несправедливим": Луїс Енріке – про розгром колишнього клубу, вилучення Араухо і шанси ПСЖ виграти ЛЧ

Наразі у 25-річного гравця 48 голів у Лізі чемпіонів. Щоб досягнути такої позначки, Мбаппе знадобилося 71 матч в Лізі чемпіонів. Він ділить дев'яте місце за голами в історії турніру зі Златаном Ібрагімовичем та Андрієм Шевченком. Рекорд належить Кріштіану Роналду, який в ЛЧ оформив 140 голів.

Нагадаємо, що ПСЖ обіграв Барселону у двоматчевому протистоянні з загальним рахунком 4:6. У півфіналі парижани зіграють з Борусією Д.

ПСЖ розгромив Барселону – вилучення Араухо, неоднозначна заміна Хаві та бенефіс Дембеле вивели Париж у півфінал ЛЧ