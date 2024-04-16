У півфіналі Суперкубка Саудівської Аравії з Аль-Хілялем португалець отримав червону картку. Кріштіану Роналду ткнув ліктем в обличчя супернику, а потім замахнувся кулаком на суддю.

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Дисциплінарний комітет вивчав пояснення, які надав португалець, і ухвалив рішення дискваліфікувати його на два матчі. Про це повідомляє Aawsat із посиланням на джерела в комітеті. А, отже, Роналду пропустить ігри проти Аль-Фейха та Аль-Халіджем.

Аль-Наср наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці з 65 балами. Від Аль-Халяля вони відстають на 12 пунктів.

Кріштіану Роналду за свою команду провів 37 матчів у всіх турнірах. В активі португальця 36 голів та 12 асистів.

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