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Роналду виглядав проти України, як Шевченко в останні роки кар'єри в Динамо, – Несенюк

15:20 480 Читать на русском
Роналду виглядав проти України, як Шевченко в останні роки кар'єри в Динамо, – Несенюк
Роналду проти українців / Twitter Portugal team

Директор департаменту Динамо Микола Несенюк поділився враженнями від матчу стартового туру відбору до Євро-2020 між Україною та Португалією.

 

"Від Роналду усі чекали див. А їх не було. Капітан Португалії виглядав, як Шевченко в останні роки своєї кар'єри в Динамо. Все робив правильно і майстерно, але вже не так швидко, як раніше. А пішки або підтюпцем у сучасному футболі вже нікого не обіграєш.

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Не хочу зараз оцінювати гру окремих наших футболістів. Тому що власне гри з боку "синьо-жовтих" практично не було. Був грамотний і часом самовідданий захист, який і приніс результат.

Але головним буде результат гри із Люксембургом. Саме перемога у цьому матчі наблизить Україну до Євро-2020. Коли ж її не буде, нічия з Португалією буде ні до чого. Тож дочекаємося матчу із Люксембургом. Заодно побачимо, чи вміє наша команда грати у футбол, а не лише заважати це робити іншим", – написав Несенюк на Gazeta.ua.

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Теги
Євро-2020 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Україна Україна Микола Несенюк Португалія - Україна
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