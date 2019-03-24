Роналду виглядав проти України, як Шевченко в останні роки кар'єри в Динамо, – Несенюк

Директор департаменту Динамо Микола Несенюк поділився враженнями від матчу стартового туру відбору до Євро-2020 між Україною та Португалією.

"Від Роналду усі чекали див. А їх не було. Капітан Португалії виглядав, як Шевченко в останні роки своєї кар'єри в Динамо. Все робив правильно і майстерно, але вже не так швидко, як раніше. А пішки або підтюпцем у сучасному футболі вже нікого не обіграєш.

Роналду: Лівий захисник збірної України жорсткіший за інших гравців "синьо-жовтих"

Не хочу зараз оцінювати гру окремих наших футболістів. Тому що власне гри з боку "синьо-жовтих" практично не було. Був грамотний і часом самовідданий захист, який і приніс результат.

Але головним буде результат гри із Люксембургом. Саме перемога у цьому матчі наблизить Україну до Євро-2020. Коли ж її не буде, нічия з Португалією буде ні до чого. Тож дочекаємося матчу із Люксембургом. Заодно побачимо, чи вміє наша команда грати у футбол, а не лише заважати це робити іншим", – написав Несенюк на Gazeta.ua.

"Кріштіану та Португалія зіткнулися з гігантом". Збірна України шокувала європейські ЗМІ, феєричні компліменти Пятову