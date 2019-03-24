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Роналду выглядел против Украины, как Шевченко в последние годы карьеры в Динамо, – Несенюк

15:22 82 Читати українською
Роналду выглядел против Украины, как Шевченко в последние годы карьеры в Динамо, – Несенюк
Роналду против украинцев/ Twitter Portugal team

Директор департамента Динамо Николай Несенюк поделился впечатлениями от матча стартового тура отбора к Евро-2020 между Украиной и Португалией.

 

"От Роналду все ждали чудес. А их не было. Капитан Португалии выглядел, как Шевченко в последние годы своей карьеры в Динамо. Все делал правильно и искусно, но уже не так быстро, как раньше. А пешком или трусцой в современном футболе уже никого не обыграешь.

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Не хочу сейчас оценивать игру отдельных наших футболистов. Потому что собственно игры со стороны "сине-желтых" практически не было. Была грамотная и временами самоотверженная защита, которая и принесла результат.

Но главным будет результат игры с Люксембургом. Именно победа в этом матче приблизит Украину к Евро-2020. Если же ее не будет, ничья с Португалией будет ни к чему. Поэтому дождемся матча с Люксембургом. При этом посмотрим, умеет ли наша команда играть в футбол, а не только мешать это делать другим", – написал Несенюк на Gazeta.ua.

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Теги
Евро-2020 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Украина Украина Николай Несенюк Португалия - Украина
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