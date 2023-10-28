Відбулися завершальні матчі 11-го туру в саудівській Про-лізі. Результати та огляд – в цій новині на "Футбол24".

Саудівська Аравія, 11 тур

Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3

Голи: Аль Шувайш, 66 – Таліска, 50, 61, Отавіо, 74

Аль-Вехда – Аль-Іттіфак – 2:3

Голи: Гудвін, 38, 52 – Вейналдум, 19, 85, Грей, 90+9

Аль-Наср не збавляє оберти в переслідуванні лідера Аль-Хіляля. Команда Кріштіану Роналду здобула впевнену перемогу над Аль-Фейха. Португалець не забив сам, але асистував при першому голі, який забив Таліска. Роналду має у своєму активі вже шість результативних передач в поточному сезоні в чемпіонаті.

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Аль-Іттіфак зустрічався з сусідом по турнірній таблиці. Вейналдум, який виступав за Рому та ПСЖ, відкрив рахунок на 19 хвилині. Втім, Аль-Вехда зуміла не тільки відігратися, ай вийти вперед. Втримувати свою перевагу господарям вдавалося майже до кінця зустрічі. Спочатку Вейналдум зрівняв рахунок, а Грей приніс перемогу вже в компенсований час.

Аль-Наср має 25 балів і відстає від Аль-Хіляля на чотири очки. Підопічні Джеррарда розташувалися на сьомій сходинці з 20 пунктами.

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