Состоялись заключительные матчи 11-го тура в саудовской Про-лиге. Результаты и обзор – в этой новости на "Футбол24".

Саудовская Аравия, 11 тур

Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3

Голы: Аль Шувайш, 66 – Талиска, 50, 61, Отавио, 74

Аль-Вехда – Аль-Иттифак – 2:3

Голы: Гудвин, 38, 52 – Вейналдум, 19, 85, Грэй, 90+9

Аль-Наср не сбавляет обороты в преследовании лидера Аль-Хиляля. Команда Криштиану Роналду одержала уверенную победу над Аль-Фейхом. Португалец не забил сам, но ассистировал при первом голе, который забил Талиска. Роналду имеет в своем активе уже шесть результативных передач в текущем сезоне в чемпионате.

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Аль-Иттифак встречался с соседом по турнирной таблице. Вейналдум, выступавший за Рому и ПСЖ, открыл счет на 19 минуте. Впрочем, Аль-Вехда сумела не только отыграться, но и выйти вперед. Удерживать свое преимущество хозяевам удавалось почти до конца встречи. Сначала Вейналдум сравнял счет, а Грей принес победу уже в компенсированное время.

Аль-Наср имеет 25 баллов и отстает от Аль-Хиляля на четыре очка. Подопечные Джеррарда расположились на седьмой строчке с 20 пунктами.

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