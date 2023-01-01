Агент нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду Жорже Мендеш не працював над переїздом свого клієнта в Саудівську Аравію.

Роналду ще до початку чемпіонату світу в Катар знав, що його новим клубом стане Аль-Наср, хоч і публічно це заперечував, стверджує Marca.

Роналду прозоро натякав Реалу на бажання повернутись, але зазнав невдачі

За інформацією джерела, увесь цей час сторони вели переговори. Проте над цим трансфером Кріштіану не працював його агент Жорже Мендеш. Цього разу процесом керував Рікарду Регуфе – довірена особа 37-річного португальця.

Нагадаємо, Роналду розірвав контракт з Манчестер Юнайтед перед ЧС-2022. Кріштіану до останнього сподівався на запрошення від котрогось із учасників Ліги чемпіонів, але таки був змушений погодитися на переїзд до Саудівської Аравії.