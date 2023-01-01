Агент нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Жорже Мендеш не работал над переездом своего клиента в Саудовскую Аравию.

Роналду еще до начала чемпионата мира в Катаре знал, что его новым клубом станет Аль-Наср, хоть и публично это отрицал, утверждает Marca.

Роналду прозрачно намекал Реалу на желание вернуться, но потерпел неудачу

По информации источника, все это время стороны вели переговоры. Однако над этим трансфером Криштиану не работал его агент Жорже Мендеш. В этот раз процессом руководил Рикарду Регуфе – доверенное лицо 37-летнего португальца.

Напомним, Роналду расторг контракт с Манчестер Юнайтед перед ЧМ-2022. Криштиану до последнего надеялся на приглашение от одного из участников Лиги чемпионов, но был вынужден согласиться на переезд в Саудовскую Аравию.