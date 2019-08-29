Ювентус завдяки Роналду вийшов на 3 місце за популярністю серед клубів – попереду лише Реал та Барселона

Кріштіану Роналду допомагає Ювентусу не лише на футбольному полі. Завдяки португальському генію армія прихильників "Старої синьйори" значно зросла.

Ювентус вийшов на 3 місце у світі за кількістю підписників в Instagram серед футбольних клубів. За туринцями в популярній соціальній мережі спостерігають більше 31-го мільйона користувачів.

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Чемпіона Італії, який обійшов за популярністю Манчестер Юнайтед, випереджають лише іспанські гранди – щоправда, зі значним відривом. В Барселони 74,5 млн підписників, а в Реала – на мільйон більше за каталонців.

Зазначимо, що одну з головних ролей у цьому досягненні Ювентуса відіграв Кріштіану Роналду, адже на момент його переходу до лав "б'янконері" влітку 2018 року армія прихильників туринців в Instagram налічувала лише трохи більше 8-ми млн людей.

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