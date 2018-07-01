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Роналду: Це не блискучий виступ, але ми билися до останнього

08:42 372 Читать на русском
Роналду: Це не блискучий виступ, але ми билися до останнього
Кріштіану Роналду / Фото з соцмереж

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Уругваю (1:2), та виліт з ЧС-2018.

"Ми грали краще, ніж Уругвай, але виграє той, хто забиває більше голів. Наша команда хотіла виграти, прагнула до перемоги, добре билася. Це заслуговує на похвалу. У той же час ми повинні привітати Уругвай з перемогою.

Уругвай – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Я дуже пишаюся, що представляю Португалію в якості капітана національної команди. У нас чудова збірна. Я пишаюся колегами по команді і тренерським штабом. Це не блискучий виступ, але ми билися до останнього", – цитує Роналду видання A Bola.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 збірна Португалії поступилась Уругваю з рахунком 1:2 та покинула турнір.

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ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
2 : 1
Португалія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Уругвай - Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія
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