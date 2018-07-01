Роналду: Это не блестящее выступление, но мы бились до последнего

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды в матче против Уругвая (1:2), и вылет из ЧМ-2018.

"Мы играли лучше, чем Уругвай, но выигрывает тот, кто забивает больше голов. Наша команда хотела выиграть, стремилась к победе, хорошо билась. Это заслуживает похвалы. В то же время мы должны поздравить Уругвай с победой.

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Я очень горжусь, что представляю Португалию в качестве капитана национальной команды. У нас замечательная сборная. Я горжусь коллегами по команде и тренерским штабом. Это не блестящее выступление, но мы бились до последнего", – цитирует Роналду издание A Bola.

Напомним, в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 сборная Португалии уступила Уругваю со счетом 1:2 и покинула турнир.

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