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ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ Новини ЧС 2018

Уругвай – Португалія – відео голів

22:16 3668 Читать на русском
Уругвай – Португалія – відео голів
Уругвай – Португалія – відео голів

Збірна Португалія поступається Уругваю в 1/8 фіналу ЧС-2018. Дивіться відео голів та огляд матчу Уругвай – Португалія.

Відкриває рахунок Уругвай. Едінсон Кавані розігнав стрімку контр атаку і саме ж її завершив.

Уругвай – Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Гол Кавані

Зрівнює рахунок Португалія. Після подачі з лівого флангу Пепе вистрибнув найвище у штрафному майданчику уругвайців та вразив ворота Фернандо Муслери.

Гол Пепе

Кавані знову виводить свою команду вперед. Муслера від власних воріт виніс м'яч на чужу половину поля, де він дістався форвардам уругвайців. Кавані ефектно реалізував момент.

ЧС-2018: Уругвай знову забиває Португалії – Кавані творить дива

Гол Кавані

ЧС-2018, 1/8 фіналу

Уругвай – Португалія – відео голів

Гол: Кавані, 7, 62 – Пепе, 55

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
2 : 1
Португалія
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Теги
ЧС 2018 Уругвай Уругвай Уругвай - Португалія Едінсон Кавані Едінсон Кавані Пепе Пепе Португалія Португалія Відеоновини
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