Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не определился относительно своего будущего в туринском клубе.

Роналду рассуждает насчет ухода из Ювентуса, а "Старая синьора" также готова распрощаться с суперзвездным португальцем, сообщает Marca.

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Трансфер Криштиану из Юве поможет клубу разгрузить зарплатную ведомость и сэкономить солидную сумму в условиях финансового кризиса. Впрочем, есть серьезное препятствие такому развитию событий – отсутствие предложений по форварду.

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К слову, в прошлом сезоне Роналду сыграл в 44 матчах в составе Ювентуса, записав в свой актив 36 голов и 4 ассиста.

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