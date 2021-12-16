Пара повідомила про вагітність дівчини ще наприкінці жовтня. Тоді ж стало відомо, що народиться двійня.

Роналду постом про вагітність Джорджини побив рекорд Instagram, який належав Мессі

Сьогодні ж Роналду та Джорджина опублікували спільний пост в Instagram, розсекретивши стать. Сюжет відео банальний для таких ситуацій – потрібно луснути кульку, щоб побачити колір конфеті у ній. Особливу місію довірили дітям, а зіркова пара залишилася за кадром.

Зрештою, у кульках конфеті було різного кольору. Це означає, що народиться хлопчик та дівчинка.

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