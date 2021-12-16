Пара сообщила о беременности девушки еще в конце октября. Тогда же стало известно, что родится двойня.

Роналду постом о беременности Джорджины побил рекорд Instagram, принадлежавший Месси

Сегодня же Роналду и Джорджина опубликовали общий пост в Instagram, рассекретив пол. Сюжет видео банален для таких ситуаций – нужно лопнуть шарик, чтобы увидеть цвет конфетти в нем. Особую миссию доверили детям, а звездная пара осталась за кадром.

В конце концов, в шариках конфетти было разного цвета. Это значит, что родятся мальчик и девочка.

Кохана Роналду розповіла все: інтерв'ю Джорджини про сім'ю під прицілом медіа, заздрощі та радість життя у простих речах