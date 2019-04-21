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Роналду та Мессі програють у голосуванні за обличчя обкладинки FIFA 20 несподіваному лідеру

07:30 1359 Читать на русском
Роналду та Мессі програють у голосуванні за обличчя обкладинки FIFA 20 несподіваному лідеру
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі / Фотоколаж Eurosport

Обкладинка найвідомішого футбольного симулятора FIFA 20 може залишитись без п'ятиразових володарів "Золотого м'яча".

Нападник Тоттенхема Сон Хин Мін має високі шанси опнитись на обкладинці FIFA 20, повідомляє FIFPlay.

Сон побив рекорд Шацьких у Лізі чемпіонів

Саме 26-річний кореєць лідирує у голосуванні до нового симулятора. На другій сходинці форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, замикає трійку лідер Барселони Ліонель Мессі.

Нагадаємо, обкладинки FIFA 18 та FIFA 19 прикрашав саме Роналду, але пізніше зображення португальця замінили на Кевіна де Брюйне, Неймара і Пауло Дибалу.

В поточному сезоні АПЛ Сон провів 28 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 8-ма асистами.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив

Теги
Світ Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Ліонель Мессі Сон Хин Мін Сон Хин Мін FIFA
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