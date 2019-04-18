Сон побив рекорд Шацьких у Лізі чемпіонів

Нападник Тоттенхема Сон Хин Мін допоміг своїй команді здолати Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Корейський нападник відзначився 2 голами у матчі-відповіді 1/4 фіналу турніру проти Ман Сіті. Тепер на рахунку Сона 12 забитих м'ячів у Лізі чемпіонів.

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26-річний форвард став найкращим бомбардиром турніру серед гравців з азійських країн, випередивши екс-гравця київського Динамо Максима Шацьких, на рахунку якого 11 м'ячів у головному єврокубку.

Нагадаємо, Тоттенхем в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вибив Ман Сіті завдяки правилу виїзного голу. Сон Хин Мін у цьому протистоянні забив 3 голи.

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