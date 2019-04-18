toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ ПОРТУ - ЛІВЕРПУЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР

Сон побив рекорд Шацьких у Лізі чемпіонів

13:17 1034 Читать на русском
Сон побив рекорд Шацьких у Лізі чемпіонів
Сон Хин Мін / фото із соцмереж

Нападник Тоттенхема Сон Хин Мін допоміг своїй команді здолати Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Корейський нападник відзначився 2 голами у матчі-відповіді 1/4 фіналу турніру проти Ман Сіті. Тепер на рахунку Сона 12 забитих м'ячів у Лізі чемпіонів.

Стерлінг і Сон швидкостріли, Тоттенхем допомагає Англії перевершити Іспанію – унікальні рекорди чвертьфіналу ЛЧ

26-річний форвард став найкращим бомбардиром турніру серед гравців з азійських країн, випередивши екс-гравця київського Динамо Максима Шацьких, на рахунку якого 11 м'ячів у головному єврокубку.

Нагадаємо, Тоттенхем в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вибив Ман Сіті завдяки правилу виїзного голу. Сон Хин Мін у цьому протистоянні забив 3 голи.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: один з найкращих матчів в історії ЛЧ, тріумф VAR, провал Ляпорта та елітний футбол від Сона

Теги
Ліга чемпіонів Сон Хин Мін Сон Хин Мін Тоттенхем Тоттенхем Максим Шацьких Максим Шацьких
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
50
хв
Наполі
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук