Роналду став посередником у переході Стураро в Спортінг

Півзахисник Ювентуса Стефано Стураро перейде в португальський Спортінг за допомоги Кріштіану Роналду.

Стефано Стураро міг цього літа перейти в Уотфорд. Проте, як повідомляє goal.com, Кріштіану Роналду, його агент Жорже Мендеш та екс-гравець Спортінга Паулу Футре допоможуть італійцю працевлаштуватись у португальському клубі.

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Стураро перейшов у Ювентус в 2014 році з Дженоа, але більшість часу перебував на лаві для запасних.

Роналду перейшов до "старої синьйори" цього літа за 117 млн євро і отримуватиме в Турині 30 млн євро на рік. Повідомляється, що португалець дебютує за Юве в матчі проти Парми в рамках 1 туру Серії А.

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