Лондонський клуб розпочав пошуки заміни Томасу Тухелю. Німецького фахівця звільнили після незадовільних виступів в АПЛ та ЛЧ.

Головним кандидатом на вакантний пост наставника є Грем Поттер, який зараз тренує Брайтон, інформує Sky Sports. Керівництво Челсі вже зателефонувало "чайкам" та отримало дозвіл на старт перемовин.

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Також клуб планує провести переговори з колишнім тренером ПСЖ і Тоттенхема Маурісіо Почеттіно й екскоучем Реала Зінедіном Зіданом. Вони обоє перебувають без роботи. Проте це не всі претенденти на тренерське крісло.

FussballNews називає ще чотирьох фахівців: Андрій Шевченко, Джон Террі, Марсело Б'єлса та Йоахім Льов. Українцеві вже нібито зателефонували.

Нагадаємо, Томас Тухель очолював Челсі з січня 2021 року й завоював з командою три трофеї, зокрема виграв Лігу чемпіонів.

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