Завдяки Кріштіану Роналду виїзні матчі в азійській Лізі чемпіонів для Аль-Насра будуть, наче домашніми.

У першому турі континентального турніру команда португальця зіграє з іранським Персеполісом. Матч відбудеться 19 вересня, стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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Делегація Аль-Насра вже прибула в Тегеран. Натовп фанатів у надії побачити свого кумира заполонив вулиці столиці. Уболівальники викрикують прізвище Роналду, копіюють його святкування забитих голів і просто веселяться. Приїзд такої зірки – для них справжнє свято.

Кріштіану вже встиг отримати подарунок із глибоким символізмом. Зірковому форварду вручили килим – важливий елемент арабської культури. Також важко не помітити алюзію на чарівний летючий килим, який був у Аладіна із відомої казки, за мотивами якої зняли чимало мульnфільмів.

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به‌نظر می‌رسد تعداد علاقه‌مندان رونالدو مقابل هتل اسپیناس لحظه به لحظه بیشتر می‌شود. مسئولان امنیتی در تلاش برای متفرق کردن این افراد هستند.#Alnassr #Ronaldo #Iran pic.twitter.com/givtrk5PuW — طرفداری | Tarafdari (@tarafdari_com) September 18, 2023