Італієць видав тираду про велич Каріма Бензема, який роками був змушений перебувати в тіні Кріштіану Роналду.

Бензема здобув одразу дві нагороди за підсумками перших чвертьфіналів ЛЧ

"Роналду щодня повинен молитися і дякувати за гру поряд з Бензема. Не навпаки, зовсім ні. Роналду має пишатися цим. Бензема – це провідний центрфорвард з ногами Зідана", – наводить слова Кассано Сalciomercato.

Нагадаємо, француз двома хет-триками приніс Реалу перемоги в матчах плей-офф Ліги чемпіонів проти ПСЖ (3:1) і Челсі (3:1). Натомість Роналду з МЮ завершив виступи на стадії 1/8 фіналу.

Реал завдяки хет-трику Бензема впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ