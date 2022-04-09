"Роналду щодня повинен молитися і дякувати за гру поряд з Бензема": Кассано вказав на головного героя "золотого" Реала
Колишній нападник Реала та збірної Італії Антоніо Кассано продовжує сипати різкими оцінками гравців.
Італієць видав тираду про велич Каріма Бензема, який роками був змушений перебувати в тіні Кріштіану Роналду.
Бензема здобув одразу дві нагороди за підсумками перших чвертьфіналів ЛЧ
"Роналду щодня повинен молитися і дякувати за гру поряд з Бензема. Не навпаки, зовсім ні. Роналду має пишатися цим. Бензема – це провідний центрфорвард з ногами Зідана", – наводить слова Кассано Сalciomercato.
Нагадаємо, француз двома хет-триками приніс Реалу перемоги в матчах плей-офф Ліги чемпіонів проти ПСЖ (3:1) і Челсі (3:1). Натомість Роналду з МЮ завершив виступи на стадії 1/8 фіналу.
Реал завдяки хет-трику Бензема впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ