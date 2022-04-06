Челсі та Реал у попередньому сезоні боролись за вихід у фінал Ліги чемпіонів. У поточному розіграші турніру ці команди зустрілись в битві за півфінал – і букмекери знову вважали фаворитами лондонців. Високі коефіцієнти на перемогу Мадрида чи нічию, вочевидь, були продиктовані слабким футболом "вершкових" у недавніх топ-матчах (особливо в Класіко, де стався розгром 0:4). Та і загалом Томаса Тухеля визнають прогресивним системним тренером-тактиком, в той час як до Карло Анчелотті причепився статус застарілого тімбілдера.

Ще однією проблемою Реала перед виїздом на Стемфорд Брідж називалася залежність від форми зірок. Особливо це стосувалося Бензема, якого в теорії можна було накрити – втім, на практиці ніхто не завадив йому забити 33 голи у поточному сезоні за "королівський клуб" (для Каріма цей показник є рекордним). Що найбільш важливо, Реал підійшов до зустрічі без важливих кадрових втрат. Як і Челсі.

Обидві команди найбільш яскраво виглядають на контратаках, тож вболівальники очікували на динамічне протистояння. Таким воно і вийшло – одразу зі стартовим свистком англійці та іспанці підняли темп, а рясна злива у Лондоні тільки додала швидкості. При цьому футболісти видавали значну кількість єдиноборств і агресивно пресингували після втрати м'яча.

Челсі розпочав дещо активніше, але контрвипадам господарів не вистачало гостроти в завершальній фазі. Реал деякий час відповідав тим же, однак на 10-й хвилині гості провели дебютний момент – і який! Бензема протягнув м'яч правим флангом і несподіваним пасом п'яткою перевів м'яч у центр на Модріча, а той в дотик запустив сферу вліво під ривок Вінісіусу. Бразилець увійшов у штрафний, хитнув Крістенсена й пробив метрів з 11-ти. Поперечка врятувала Челсі!

Підопічні Томаса Тухеля практично одразу провели швидку атаку у відповідь, заробивши кутовий, але все завершилось відскоком під неточний удар Пулішічу. На 20-й хвилині Канте розігнав набагато цікавішу контру, однак фінальна діагональ на Маунта призвела лишень до кволого замикання в руки Куртуа.

Покарання за марнотратство не змусило довго чекати: вже на 21-й Бензема обігрався в стіночку з Вінісіусом на лівому фланзі, запустивши передачу йому на хід і відправившись у вільну зону в штрафному – Жуніор наздогнав м'яч і виконав подачу у дотик, а Карім ефектним ударом головою відправив сферу в ближню дев'ятку. 0:1!

Не встигли лондонці зрозуміти, що сталося, як прилетів другий гол! І знову героєм став Бензема, який замкнув ідеальний навіс Модріча з глибини. 0:2! Кай Хаверц у відповідь спробував намалювати пенальті, увірвавшись у штрафний, протаранивши коліно Каземіро й впавши, однак Клеман Тюрпен не повівся на хитрощі німця.

Чим далі йшов матч, тим ефектнішими, швидшими й небезпечнішими ставали контратаки Реала. Одну з найкращих "вершкові" провели на 30-й хвилині: Карвахаль отримав проникну передачу в карний майданчик, вдало обробив м'яч і пробив метрів з шести з гострого кута – Менді парирував, а Крістенсен виніс сферу! У Челсі ж майже нічого не виходило, хоча на стадії організації атак команда виглядала перспективно. Не вистачало лишень завершення.

Тим не менш, на 40-й хвилині лондонцям таки вдалося скоротити відставання в рахунку. Перший гол Челсі майже повністю скопіював другий гол Реала: Джеймс пройшов правим флангом і віддав передачу в центр, а звідти пішов навіс від Жоржінью на голову Хаверцу – Кай замкнув його точним ударом головою в дальній кут. 1:2!

Практично одразу після пропущеного голу мадридці могли забити втретє, причому героєм знову мав стати Бензема. На 42-й хвилині Модріч протягнув м'яч через центр і вирізав передачу на хід Вінісіусу, а бразилець викотив поперечний пас на лінію штрафного – туди вривався Бензема. Жоржінью в підкаті лишень допоміг французу, підправивши м'яч йому на ногу, однак нападник "вершкових" з мінімальної відстані пробив повз дальній кут.

Відпочивати команди відправились за рахунку 1:2 на користь Реала. Томас Тухель не міг бути задоволеним таким футболом, тож у роздягальні німецький коуч провів подвійну заміну – Ковачіч і Зієш вийшли замість Канте й Крістенсена. Втім, перестановки не змогли врятувати від третього гола Реала, адже він був проведений всього через 45 секунд після відновлення гри. "Героєм" став Едуар Менді, який під пресингом Бензема помилився при передачі на ближнього – Карім перехопив м'яч і моментально відправив його в порожні ворота. 1:3!

Челсі міг відігратись вже за чотири хвилини внаслідок пострілу Аспілікуети з-за меж штрафного у дальню дев'ятку, але Куртуа виконав феноменальний сейв. Цей момент ознаменував переміни у змісті зустрічі – Реал остаточно відійшов на власну половину, почавши захищати переможний результат, а лондонці заволоділи ініціативою. Проблема полягала в тому, що моментів ця ініціатива довгий час не приносила.

Трішки краще справи господарів пішли після травми Мілітао, а також після виходу Лукаку та Лофтуса-Чіка. Заміни були проведені на 64-й хвилині, а вже на 69-й Челсі створив гольовий епізод – це Лукаку пробив головою з шести метрів після подачі з лівого флангу та рикошету від Вальверде. Ромелу цілив у ближній кут, але не влучив! Ще за хвилину з дистанції вистрілив Маунт – Мейсон закрутив м'яч у дальню дев'ятку, однак карколомний стрибок Куртуа знову врятував Реал.

Попри відчутне домінування Челсі, наступного моменту довелося очікувати аж 13 хвилин – це Джеймс наважився на удар метрів з 24-х. М'яч пішов у лівий нижній кут, однак Куртуа парирував. У компенсований же час Зієш міг закрутити інтригу, вистріливши з-за меж штрафного. Сфера пролетіла над поперечкою. От і вся гострота лондонців наприкінці зустрічі.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу Реала з рахунком 3:1.