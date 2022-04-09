Итальянец выдал тираду о величии Карима Бензема, который годами был вынужден находиться в тени Криштиану Роналду.

Бензема получил сразу две награды по итогам первых четвертьфиналов ЛЧ

"Роналду каждый день должен молиться и благодарить за игру рядом с Бензема. Не наоборот, совсем нет. Роналду должен гордиться этим. Бензема – это ведущий центрфорвард с ногами Зидана", – приводит слова Кассано Сalciomercato.

Напомним, француз двумя хет-триками принес Реалу победы в матчах плей-офф Лиги чемпионов против ПСЖ (3:1) и Челси (3:1). А вот Роналду с МЮ завершил выступления на стадии 1/8 финала.

Реал благодаря хет-трику Бензема уверенно победил Челси в первом четвертьфинале ЛЧ