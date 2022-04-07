Форвард Реала Карім Бензема став не лише головним героєм мадридців у матчі з Челсі (3:1), а й всього ігрового тижня.

34-річний француз визнаний найкращим гравцем перших чвертьфіналів найпрестижнішого євротурніру, інформує прес-служба змагань. Він оформив хет-трик у матчі з Челсі.

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Також Карім став автором найкрасивішого гола тижня. Вболівальники особливо відзначили перше взяття воріт Челсі після подачі Вінісіуса Жуніора.

Загалом в активі Бензема у поточному сезоні Ліги чемпіонів вже 11 забитих м'ячів, нападник Реала йде третім (після Лєвандовскі та Аллє) в списку бомбардирів.

Реал завдяки хет-трику Бензема впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ