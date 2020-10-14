Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш вірить у свою команду, яка гратиме проти Швеції без Кріштіану Роналду.

"З Роналду все гаразд, він просто хоче грати. Втім, з минулого понеділка ми повністю замкнені на базі. Перевірки не виявили інших хворих.

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Звичайно, втрата будь-якого гравця через COVID-19 є відчутною, але Роналду це все ж особливий випадок. Я впевнений у кожному гравцеві, який сьогодні вийде проти Швеції. Кріштіану має свій вплив, але ця команда раніше вже показувала здатність діяти колективно без чіткого лідера", – цитує Сантуша Marca.

Нагадаємо, вчора Роналду здав позитивний тест на коронавірус і відразу був ізольований від решти команди. Португалія завершить жовтневий збір домашнім матчем Ліги націй проти Швеції.

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