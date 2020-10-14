Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш верит в свою команду, которая будет играть против Швеции без Криштиану Роналду.

"С Роналду все в порядке, он просто хочет играть. Впрочем, с прошлого понедельника мы полностью замкнуты на базе. Проверки не выявили других больных.

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Конечно, потеря любого игрока из-за COVID-19 ощутима, но Роналду это все же особый случай. Я уверен в каждом игроке, который сегодня выйдет против Швеции. Криштиану имеет свое влияние, но эта команда ранее уже показывала способность действовать коллективно без четкого лидера", – цитирует Сантуша Marca.

Напомним, вчера Роналду сдал положительный тест на коронавирус и сразу был изолирован от остальной команды. Португалия завершит октябрьский сбор домашним матчем Лиги наций против Швеции.

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