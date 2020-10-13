Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду може не зіграти одразу в двох стартових турах Ліги чемпіонів.

Як відомо, Кріштіану Роналду підхопив COVID-19 у таборі збірної Португалії та вже ізольований від команди – його самопочуття у нормі. Португалець точно пропустить матч проти Швеції у рамках Ліги націй.

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Що стосується Ліги чемпіонів, то, як повідомляє Goal, згідно з протоколом УЄФА, гравець має здати негативний тест за 7 днів до матчу. Також, щоб інфікований гравець міг отримати допуск до поєдинку, документи про стан його здоров'я і результати тестів повинні бути надіслані в консультативну групу УЄФА.

Відповідно, Роналду не зможе взяти участь у матчі з Динамо, який відбудеться 20 жовтня. Також під питанням його поява у поєдинку проти Барселони, який заплановано на 28 жовтня – Кріштіану має отримати негативний результат тесту до 21-го.

Нагадаємо, Ювентус у групі ЛЧ зіграє з Барселоною, Динамо та Ференцварошем.

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