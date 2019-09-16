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Роналду розповів, чи одружиться з Джорджиною Родрігес

20:49 298 Читать на русском
Роналду розповів, чи одружиться з Джорджиною Родрігес
Джорджина Родрігес / соцмережі

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду відповів на питання, що цікавить багатьох прихильників португальця.

"Джорджина мені дуже допомогла. Звичайно, я кохаю її. Одного разу ми напевно одружимося, чому ні? Це мрія моєї мами.

"Він не бачив усіх моїх досягнень", – Роналду розплакався, побачивши фото зі своїм батьком

Джорджина – мій друг. Ми багато розмовляємо один з одним. Я відкриваю їй своє серце, а вона мені – своє", – сказав Роналду в інтерв'ю з Пірсом Морганом.

Роналду зустрічається з Джорджиною з 2016 року, а у 2017 році у них народилась дочка Алана Мартіна.

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Теги
Джорджина Родрігес Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Дівчата футболістів Ювентус Ювентус Італія
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