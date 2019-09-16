Роналду розповів, чи одружиться з Джорджиною Родрігес

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду відповів на питання, що цікавить багатьох прихильників португальця.

"Джорджина мені дуже допомогла. Звичайно, я кохаю її. Одного разу ми напевно одружимося, чому ні? Це мрія моєї мами.

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Джорджина – мій друг. Ми багато розмовляємо один з одним. Я відкриваю їй своє серце, а вона мені – своє", – сказав Роналду в інтерв'ю з Пірсом Морганом.

Роналду зустрічається з Джорджиною з 2016 року, а у 2017 році у них народилась дочка Алана Мартіна.

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