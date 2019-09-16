"Він не бачив усіх моїх досягнень", – Роналду розплакався, побачивши фото зі своїм батьком

Форвард Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду піддався емоціям під час інтерв'ю.

Кріштіану Роналду розридався під час інтерв'ю в ефірі передачі Good Morning Britain, побачивши фото разом зі своїм батьком.

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"Чому я такий засмучений? Я став номером один, а мій батько не бачив нічого. Він не бачив, як я отримую нагороди і яким видатним я став. Моя родина бачила, мати бачила, мої брати, навіть мій старший син, але не батько – він не бачив нічого", – поділився Роналду в інтерв'ю.

Додамо, що Кріштіану Роналду було всього 20 років, коли помер його батько, який не застав найважливіші моменти в кар'єрі сина.

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