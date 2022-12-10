Нападник збірної Португалії не стримав емоцій після завершення виступів на Мундіалі в Катарі.

Португалія не змогла вийти у півфінал чемпіонату світу-2022. Команда Фернанду Сантуша програла Марокко (0:1) і завершила боротьбу за Кубок світу.

Марокко – Португалія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Кріштіану Роналду з'явився на полі в другому таймі, проте не зміг допомогти Португалії відігратися. Після гри нападник, який так і не став чемпіоном світу, розридався і першим пішов у роздягальню.

Цілком можливо, що це був останній матч 37-річного Кріштіану на чемпіонатах світу, адже у 2026-му йому буде вже 41. Форвард зіграв на 5-ти Мундіалях, найкращим із яких став перший. У 2006 році Португалія фінішувала четвертою, після чого не проходила далі чвертьфіналу.

До слова, у плей-офф Мундіалів Роналду так і не забив жодного м'яча. У 8-ми матчах "на виліт" (включно з поєдинком за третє місце ЧС-2006) нападник зіграв 570 хвилин, завдав 27 ударів, але жоден із них гольовим так і не став.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022