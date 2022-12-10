Марокко зустрічається з Португалією в рамках 1/4 фіналу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Фернанду Сантуш знову залишив Кріштіану Роналду в запасі, зробивши ставку на тих, хто кував перемогу над Швейцарією (6:1). Цілком слушно, зважаючи, що Марокко на ЧС-2022 не програло жодного матчу і пропустило лише один м'яч.

Заявку на продовження своєї казки африканці зробили наприкінці першого тайму. Аттіяталла подав з лівого флангу. Кіпер бездарно зіграв на виході, а Ен-Несірі відкрив рахунок, пробивши головою вже по порожніх воротах.