Роналду розкрив секрет відновлення від пошкоджень – португалець використовує нестандартні методи
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду має свою методику відновлення від травм.
Нещодавня травма змушує португальця ретельніше ставитись до свого відновлення після матчів. Роналду вже продемонстрував свій нестандартний метод в Instagram.
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Кріштіану вже не вперше користується кріогенними технологіями – у цих приміщеннях температура значно нижче нуля. Такий метод допоміг йому зіграти в двох останніх поєдинках за Манчестер Юнайтед – Роналду відіграв 71 хвилину в грі з Брентфордом (19 січня) та з Вест Хемом (22 січня), хоча ще 15-го числа пропустив зустріч з Астон Віллою.
До слова, Кріштіану в поточному сезоні за Манчестер Юнайтед має пристойні показники – у 23 матчах португалець забив 14 голів та віддав 3 асисти.
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