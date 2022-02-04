Нещодавня травма змушує португальця ретельніше ставитись до свого відновлення після матчів. Роналду вже продемонстрував свій нестандартний метод в Instagram.

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Кріштіану вже не вперше користується кріогенними технологіями – у цих приміщеннях температура значно нижче нуля. Такий метод допоміг йому зіграти в двох останніх поєдинках за Манчестер Юнайтед – Роналду відіграв 71 хвилину в грі з Брентфордом (19 січня) та з Вест Хемом (22 січня), хоча ще 15-го числа пропустив зустріч з Астон Віллою.

До слова, Кріштіану в поточному сезоні за Манчестер Юнайтед має пристойні показники – у 23 матчах португалець забив 14 голів та віддав 3 асисти.

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