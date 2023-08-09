Арабський кубок чемпіонів, півфінал

Аль-Шорта – Аль-Наср – 0:1

Гол: Роналду, 75 (з пенальті)

Кріштіану Роналду продовжує вести за собою саудівський Аль-Наср. На 75-й хвилині півфінального матчу арабського Кубка чемпіонів зірковий португалець реалізував пенальті і вивів свою команду у фінал престижного турніру. Тим самим Роналду відзначився вже в четвертому матчі за Аль-Наср поспіль (вперше!) і також вперше в історії клубу вивів "жовто-синіх" у фінал турніру.

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Роналду забив і в першому таймі, але його гол було скасовано через офсайд. Екс-тренер Шахтаря Луїш Каштру випустив у стартовому складі зіркових новачків – Алекса Теллеса, Марцело Брозовіча, Секо Фофана і Садьйо Мане. Усі вони провели повний матч.

У фіналі Аль-Наср зустрінеться з переможцем пари Аль-Хіляль – Аль-Шабаб. Ця півфінальна зустріч відбудеться сьогодні ввечері (початок – о 21:00 за Києвом).