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Роналду: Рішення перейти в Ювентус не було складним – гравці мого віку дограють в Китаї чи Катарі

20:25 950 Читать на русском
Роналду: Рішення перейти в Ювентус не було складним – гравці мого віку дограють в Китаї чи Катарі
Кріштіану Роналду в Ювентусі / фото: ФК Ювентус

Новачок Ювентуса Кріштіану Роналду на спеціальній прес-конференції у Турині поділився емоціями від переходу в італійський клуб.

Сьогодні Кріштіану Роналду прибув у Турин та дав першу прес-конференцію. 33-річний португалець заявив, що щасливий продовжити кар'єру в Італії.

"Рішення перейти в Ювентус не було складним. Багато моїх друзів сказали, що цей кклуб підходить мені. Тут чудовий президент, чудова команда та вболівальники. Це новий виклик для мене і я впевнений, що нас чекає успіх.

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Я пам'ятаю оплески фанатів після гола Ювентусу – це просто неймовірні відчуття. Постараюсь продовжити тішити вболівальників, зроблю все заради цього.

В той час, коли гравці мого віку дограють в Китаї чи Катарі, я перейшов у Ювентус, і дуже щасливий від цього. Збірна Португалії? Звісно, я продовжу виступи за національну команду.

Я вдячний Реалу за період, проведений у Мадриді – він був неймовірним. Не думаю, що там сумуватимуть за мною. Впевнений, що команда продовжить перемагати і без мене, а мене чекає новий етап.

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У мене не було інших пропозицій, варіант з Ювентусом був єдиним. Розпочну тренування 30 липня, щоб взяти участь у матчі 1 туру чемпіонату Італії", – цитує Роналду Marca.

До слова, сьогодні Роналду пройшов медогляд у Ювентусі, а туринський клуб вже "відбив" майже половину трансферу Кріштіану лише за день продажу футболок.

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