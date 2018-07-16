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Роналду: Решение перейти в Ювентус не было сложным – игроки моего возраста доигрывают в Китае или Катаре

20:28 202 Читати українською
Роналду: Решение перейти в Ювентус не было сложным – игроки моего возраста доигрывают в Китае или Катаре
Криштиану Роналду в Ювентусе / фото ФК Ювентус

Новичок Ювентуса Криштиану Роналду на специальной пресс-конференции в Турине поделился эмоциями от перехода в итальянский клуб.

Сегодня Криштиану Роналду прибыл в Турин и дал первую пресс-конференцию. 33-летний португалец заявил, что счастлив продолжить карьеру в Италии.

"Решение перейти в Ювентус не было сложным. Многие мои друзья сказали, что этот кклуб подходит мне. Здесь замечательный президент, замечательная команда и болельщики. Это новый вызов для меня и я уверен, что нас ждет успех.

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Я помню аплодисменты фанатов после гола Ювентусу – это просто невероятные ощущения. Постараюсь продолжить радовать болельщиков, сделаю все ради этого.

В то время, когда игроки моего возраста доигрывают в Китае или Катаре, я перешел в Ювентус, и очень счастлив от этого. Сборная Португалии? Конечно, я продолжу выступления за национальную команду.

Я благодарен Реалу за период, проведенный в Мадриде – он был невероятным. Не думаю, что там будут скучать по мне. Уверен, что команда продолжит побеждать и без меня, а меня ждет новый этап.

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У меня не было других предложений, вариант с Ювентусом был единственным. Приступлю к тренировкам 30 июля, чтобы принять участие в матче 1 тура чемпионата Италии", – цитирует Роналду Marca.

К слову, сегодня Роналду прошел медосмотр в Ювентусе, а туринский клуб уже "отбил" почти половину трансфера Криштиану лишь за день продажи футболок.

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