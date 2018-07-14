Перес здійснив катастрофічну помилку, продавши Роналду, – екс-президент Реала

Колишній президент Реала Рамон Кальдерон розкритикував нинішнього боса "вершкових" Флорентіно Переса за рішення продати Кріштіану Роналду в Ювентус.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду покинув Реал та підписав 4-річний контракт з Ювентусом. Колишній президент мадридців Рамон Кальдерон не розуміє рішення Флорентіно Переса відпустити португальця.

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"Продаж Роналду – катастрофічна помилка, за яку Флорентіно дорого заплатить. Відхід Роналду вдарив і по іміджу клубу. Реал не міг відмовитися від такої щедрої пропозиції? Такої щодо Роналду не існує, це жива легенда Реала.

100 мільйонів – цього мало за Кріштіану! Ювентус провернув відмінну операцію. Хто ще може забивати по 50 м'ячів за сезон, як Роналду? Подумайте про те, скільки інші клуби витрачали на трансфери Неймара, Мбаппе і Коутінью. Роналду все ще їх перевершує.

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З Роналду Ювентус може серйозно націлюватися на Лігу чемпіонів. Італійці стануть відмінним прикладом для всіх. Вартість Ювентуса неймовірно зросте, а гроші, сплачені за трансфер Роналду будуть компенсовані рекламою і спонсорськими контрактами", – цитує Кальдерона La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, у Турині Кріштіану Роналду зароблятиме 30 млн євро на рік. Португалець виступав за Реал з 2009 року.