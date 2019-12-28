Роналду розповів, чим планує зайнятися після закінчення кар'єри

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду поділився планами щодо свого майбутнього після завершення футбольної кар'єри.

"Коли закінчу з футболом, хотів би поновити навчання. Я зосереджений на навчанні, на вивченні, тому що, на жаль, я не завжди можу дати відповіді на всі питання, які виникають.

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Є ще одна річ, яка зачаровує мене – я б хотів спробувати себе в кіно як актор", – цитує Роналду Football Italia.

Нагадаємо, чинний контракт Роналду з Ювентусом розрахований до літа 2022 року. На момент його закінчення португальцю буде 37 років.

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