Бій Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну зібрав чимало селебріті зі світу спорту.

Серед гостей боксерського вечору в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) були Кріштіану Роналду та Конор Макгрегор.

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Зірки перетнулися і вирішили влаштувати дуель поглядів. Вийшло не з першого разу, бо Роналду та Макгрегор не могли стримати сміху. Друга спроба також була комічною і завершилася реготом. Кріш підтримує дружні стосунки з екс-чемпіоном UFC, тому важко було очікувати якоїсь серйозної напруги.

Нагадаємо, головний бій вечора завершився неоднозначною перемогою Ф'юрі. Дебютант цього виду спорту Нганну навіть відправив чемпіона WBC у нокдаун, але зрештою судді нарахували більше очок англійцю. Наступним суперником Тайсона повинен стати Олександр Усик.

Conor McGregor and Cristiano Ronaldo facing off at #FuryNgannou last night



pic.twitter.com/s0WvUqmOru — MMA Orbit (@mma_orbit) October 29, 2023

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