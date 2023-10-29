Роналду провів дуель поглядів з Макгрегором – зірки не змогли стриматись
Бій Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну зібрав чимало селебріті зі світу спорту.
Серед гостей боксерського вечору в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) були Кріштіану Роналду та Конор Макгрегор.
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Зірки перетнулися і вирішили влаштувати дуель поглядів. Вийшло не з першого разу, бо Роналду та Макгрегор не могли стримати сміху. Друга спроба також була комічною і завершилася реготом. Кріш підтримує дружні стосунки з екс-чемпіоном UFC, тому важко було очікувати якоїсь серйозної напруги.
Нагадаємо, головний бій вечора завершився неоднозначною перемогою Ф'юрі. Дебютант цього виду спорту Нганну навіть відправив чемпіона WBC у нокдаун, але зрештою судді нарахували більше очок англійцю. Наступним суперником Тайсона повинен стати Олександр Усик.
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