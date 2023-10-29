Бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну собрал немало селебрити из мира спорта.

Среди гостей боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) были Криштиану Роналду и Конор Макгрегор.

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Звезды пересеклись и решили устроить дуэль взглядов. Вышло не с первого раза, потому что Роналду и Макгрегор не могли сдержать смеха. Вторая попытка также была комической и завершилась хохотом. Криш поддерживает дружеские отношения с экс-чемпионом UFC, поэтому трудно было ожидать какого-либо серьезного напряжения.

Напомним, главный бой вечера завершилось неоднозначной победой Фьюри. Дебютант этого вида спорта Нганну даже отправил чемпиона WBC в нокдаун, но в конце концов судьи насчитали больше очков англичанину. Следующим соперником Тайсона должен стать Александр Усик.

Conor McGregor and Cristiano Ronaldo facing off at #FuryNgannou last night



pic.twitter.com/s0WvUqmOru — MMA Orbit (@mma_orbit) October 29, 2023

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