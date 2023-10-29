Роналду провел дуэль взглядов с Макгрегором – звезды не смогли удержаться
Бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну собрал немало селебрити из мира спорта.
Среди гостей боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) были Криштиану Роналду и Конор Макгрегор.
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Звезды пересеклись и решили устроить дуэль взглядов. Вышло не с первого раза, потому что Роналду и Макгрегор не могли сдержать смеха. Вторая попытка также была комической и завершилась хохотом. Криш поддерживает дружеские отношения с экс-чемпионом UFC, поэтому трудно было ожидать какого-либо серьезного напряжения.
Напомним, главный бой вечера завершилось неоднозначной победой Фьюри. Дебютант этого вида спорта Нганну даже отправил чемпиона WBC в нокдаун, но в конце концов судьи насчитали больше очков англичанину. Следующим соперником Тайсона должен стать Александр Усик.
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